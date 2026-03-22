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马场浮世绘│父母来港打气 黎昭升头场有「宝」

马圈快讯
更新时间：17:55 2026-03-22 HKT
发布时间：17:55 2026-03-22 HKT

近期黎昭升的父母及亲友从纽西兰来港，今日入场为练者打气；在家人支持下，练者搏马特别醒神，头场即凭「睿智多宝」配艾道拿取胜。赛后黎昭升与父母、太太庄倩及艾道拿太太等一齐拉头马，分享喜悦。

「睿智多宝」今日战至第五仗打开在港胜门。黎昭升说：「『睿智多宝』是一匹有能力的马，目前三岁走势仍稚嫩，不时闪来闪去尚有待改善。马主向我表示，希望此马可在打吡日上阵，于是我便安排牠出赛，适逢家人从纽西兰来港探我，齐齐开心拉头马更美满。」

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