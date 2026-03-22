马场密探048｜「手机表劲」顺利取胜

今日沙田第四场四班千二米，吕厩的「手机表劲」上场在田草千二米成大热门跑第三，今日再跑同程，由于麦道朗未能来港而易配潘顿，但演出仍然进步，击败一度岀头的「鼓浪好友」，赢得在港第二场头马。

赛后练马师吕健威说：「『手机表劲』上场排外档兼负重磅，跑第三名差少少。吸收过上场经验，马儿今场交出更佳的水准，顺利取胜。潘顿较早前已经索骑『手机表劲』，不过因为当时麦道朗骑开，由于麦道朗今日未能来港，因此我找潘顿骑。『手机表劲』沿途一度曾遇挤阻，我都有点担心，幸而马儿最终顺利取胜。『手机表劲』过往口劲甚重，比较敏感，因此今场加配带交叉鼻箍，有助马儿的走势。」