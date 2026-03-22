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马场密探048｜「超和平」一出即胜

马圈快讯
更新时间：14:43 2026-03-22 HKT
发布时间：14:43 2026-03-22 HKT

今日第二场四班千二米，被捧成一点七倍的大热门「樱花酒杯」只跑第三，反而巫伟杰马房的初岀马「超和平」，却在华将梁家俊胯下以快时间一放到底，爆出二十五倍大冷赢马，巫厩今季头马数字增至二十七场。

赛后巫伟杰说：「『超和平』今场在港初出，第一次跑沙田环境，走来有少许生硬。『超和平』早前来港操练，情绪有点紧张，我安排马儿在从化操练，有一次试闸稍留，马儿不太喜欢，摆前走较合适，牠今场走来仍然很稚嫩，犹幸可以贯注到底，希望牠今场一出即胜后，可以保持进度，走势更加稳定，马儿的潜质不俗，希望牠越跑越好。」

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