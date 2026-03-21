田泰安「鼓浪好友」「韦金主」

明日香港打吡赛马日，田泰安将有八匹坐骑列阵，包括出战打吡的「睿盛人生」，他表示每逢大赛日举行，个人心情都感到兴奋，希望能够争取表现，除了大赛坐骑，「鼓浪好友」和「韦金主」两驹亦近绩良好，届时出战最合适路程，各具争胜机会。

鼓浪好友争取三捷

「鼓浪好友」今季转投桂厩后即取得两场头马。

「鼓浪好友」今季转投桂厩后即取得两场头马，上场因为田泰安在杜拜未能返港而易配麦道朗，结果只跑第四，明日马儿重配田泰安跑千二米，他说：「『鼓浪好友』今季演出明显进步，两次赢马的表现愈来愈好，上仗即使未能上名，但其实所负不远，我认为其战斗力仍在提升中；近期牠在晨课演出亦佳，目前状态仍在赢马时水准，今次再跑赢马路程，排在有利四档，希望届时再跑出水准，争取今季第三场头马。」

韦金主状态仍好

「韦金主」大前仗赢马之后，近两仗仍取得一亚一殿。

韦厩「韦金主」最近集中部署跑田草千四米，大前仗赢马之后，近两仗仍取得一亚一殿，今次由田泰安接手再跑四米，他分析说：「早前我在从化马场过档『韦金主』试闸，马儿以良好姿态后上跑第二，走势令我十分满意，相信牠连拼后仍具好状态；虽然今仗升上二班作赛，但负磅骤减二十磅，形势上并非太差，有机会挑战任何对手，取得最佳成绩。」

最后，田泰安最近每天都亲自策骑其打吡坐骑「睿盛人生」出试，动态相当积极，他表示虽然此驹在香港经典一哩赛和香港经典杯演出均令人失望，但连日来马儿在晨课和试闸均走势不俗，一切并无不妥，现阶段应具良好状态，既然获得坐骑出战打吡，自然会全力以赴，务求发挥马儿实力。由于「睿盛人生」来港前与在港后均曾以前置方式取得胜利，故今仗在许可的情况下，亦将尽量在早段居前竞跑，希望有助争胜。

文杰