艾兆礼「友莹仁」「辣得准」

近期艾兆礼可说旺气逼人，刚为人父的他于本月八日的沙田赛事食大四喜；刚周三谷战，他又凭「穿甲金鹰」、「富心星」、「翠红」及「爆得美丽」一晚四捷，手风顺到不得了。明日打吡大赛日，艾兆礼共获八匹坐骑，当中各具实力，相信届时又可再添头马进帐。昨日艾兆礼接受查询时透露，对「友莹仁」和「辣得准」两驹的机会最感乐观，会全力在阵上拼胜。

友莹仁路合态勇

「友莹仁」上仗终在艾兆礼胯下一放到底赢马。

出战第五场四班千四米的伍厩「友莹仁」，季内连番接近后，上仗终在艾兆礼胯下一放到底赢马；明日再跑千四米，骑者说：「『友莹仁』上仗在有利形势下胜出，当日牠自内档起步，全程轻松领放，末段再催策即奠定胜局，但姿态实在非常轻松；赛后其操练正常，我继续策骑牠出跳，走势依然甚佳，现时状态仍维持在赢马水准，今次再跑千四米，即使多负七磅，仍可望凭路合态勇之利，跑出水准取得连捷。」

辣得准有备而临

「辣得准」季内初出即击败「表之极光」和「白鹭金刚」赢马。

列阵第二场四班千二米的蔡厩「辣得准」，季内初出即击败「表之极光」和「白鹭金刚」赢马，赛绩相当硬净，可是后来被验出心律不正退出竞赛后，便一直休息至今才复出。艾兆礼说：「『辣得准』早已复操一段时间，期间我两度策骑牠试闸，感到其状态逐渐复勇，预期牠今仗可以良好状态迎战；即使今仗对手实力颇强，但牠同样有备而临，倘若临场跑出水准，有望走得接近，甚至赢马归来。」

文杰