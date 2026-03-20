巫伟杰盼凭「会当凌」夺标实现梦想

宝马香港打吡大赛（2000米）将于周日（3月22日）在沙田上演。在各匹宣布出赛马匹中，以「会当凌」今季在港累积最多头马，练马师巫伟杰盼望这匹持续进步的佳驷可扬威这项总奖金高达二千六百万港元的大赛，助他实现一直以来的梦想。

「会当凌」现时获评88分，出道至今八仗均跑1200米及1400米赛事。今季已取得二十六胜的巫伟杰深信，马儿已准备好应付大幅增程至2000米的考验，有力与同场十三匹劲敌一较高下。

巫伟杰说：「我认为对于全球赛马界的所有马主、练马师、骑师及马房员工来说，打吡都是最重要的赛事，也是我们所有人的梦想。我很感恩能派马参赛，而如果能够奏凯的话，更是美梦成真。」

隶属军机八皇团体名下的「会当凌」今季进步神速，上仗刚于3月1日在沙田首次出战二班赛，即在周俊乐胯下以悦目姿态取胜，令牠的评分从季初的49分飙升至目前的新高88分。

巫伟杰说：「我认为马儿正处于巅峰状态，而牠上仗的胜姿比我想像中还要好。马儿今季的表现十分准绳，也进步了许多。牠昨天（3月18日星期三）进行了一课快操，表现不错。」

对于今届宝马香港打吡大赛的大部分参赛马来说，能否应付2000米途程仍是一个未知之数。尽管阵中只有「数字天文」及「紫荆传令」曾在香港角逐此途程，但正积极备战周日一仗的巫伟杰仍很期待把握这次参赛机会。除了上述各驹外，今届打吡大赛的参赛马匹还有「小鸟天堂」、「紫荆盛势」、「睿盛人生」、「白鹭金刚」、「表之宇宙」、「美丽星晨」、「喜尊龙」、「至尊瑰宝」、「至尊高超」、「一定超」及「幸运派彩」。

巫伟杰说：「『会当凌』凭表现向我们证明牠持续进步，唯一疑问是2000米途程。没有人知道牠能否应付打吡大赛的途程，不过牠是匹四岁马，一切都有可能发生。」

「平海福星」于2018年连胜三场沙田1400米赛事后扬威打吡大赛，而「会当凌」也力争延续最近在沙田1400米赛事取得三连捷的强势，一举攻下第一百四十九届宝马香港打吡大赛。

巫伟杰期待第二次派马角逐宝马香港打吡大赛。 ​

巫伟杰说：「马儿抽得第八档。牠在阵上非常放松，可居中间或稍前位置竞跑。如果牠能应付2000米途程的话，我认为牠颇具争胜机会。」

巫伟杰今季踏入在港从练第三季，至今已累积八十六场头马，而他更于2024/2025年度马季迎来突破，该季共取得四十场胜仗，代表作是去年凭「和平波」攻下总奖金四百二十万港元的三级赛狮子山锦标（1600米让赛）。

巫伟杰投身赛马业后的整段生涯都是在沙田度过，曾先后为贺贤、容天鹏及霍利时等练马师效力。不过，他大部分时间都是跟随本地马坛的殿堂级人物告东尼学艺，其间更曾协助两匹名驹「精英大师」及「牛精福星」扬威日本。

巫伟杰说：「我曾担任告东尼马房的策骑员，但如今作为练马师，我十分幸运能在从练第三季再次派马出争打吡。这是我（继2025年的『但求开心』后）第二年有赛驹列阵打吡大赛，我非常感谢马主的支持。我们现在只需一点运气之助。」

「会当凌」上季两战未尝一胜，两仗合共负于头马九个半马位；但牠今季的演出进步神速，季内已取得五捷，而最近四仗更取得连胜。

巫伟杰说：「马儿的演出实在令我们喜出望外，因为在我训练牠的第一年，牠不太强壮，但一年后牠进步了很多，也变得更壮健。马儿在各方面的表现都不断提升，所以我很期待打吡大赛的来临。」

本周日（3月22日）沙田马场将举行十场赛事，头场战利品让赛（1600米第四班）将于下午一时正开跑。总奖金高达二千六百万港元的第一百四十九届宝马香港打吡大赛（2000米）则编为第七场，将于下午四时零五分开跑。