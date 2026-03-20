方嘉柏Ronan紧张两驹

今早天未光之际，方嘉柏和儿子Ronan已经在烽火台栏边逐一检视旗下马出操，其中当周日有程马「话你知」（G392) 和「日日赏」（L273)在大圈快操时，方氏父子特意走出烽火台吼实，对两驹均很重视。

其中「话你知」今早由方嘉柏的徒弟黄智弘主操，马主Roshan与其父亲Manu都是著名裁缝，曾经为不少世界知名人士做衫，两父子皆获授勋为太平绅士。而Roshan更是超级网红，在Facebook、YouTube、Instagram、TikTok等多个社交平台都有粉丝支持，每次「话你知」出赛，他都会与太太，儿子及两位千金入场，支持爱驹，并拍片分享在其社交平台，推广香港赛马运动。

「日日赏」

黄智弘今早操「话你知」。

陈嘉甜