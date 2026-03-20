陈国泰到场睇三匹「紫荆」马

今早沙田晨操的焦点，落在「紫荆」系马主陈国泰身上。

陈国泰一早亮相于沙田马场，细心观看三匹由他和太太李妮一起名下养有的「紫荆盛势」（K478)、「紫荆传令」(L108)及「紫荆拼搏」(K031)。

「紫荆盛势」今早在内圈快试；「紫荆传令」和「紫荆拼搏」则在大圈快跳，「紫荆传令」由助手主操；「紫荆拼搏」则由班德礼亲试。

陈国泰和太太李妮的「紫拼盛势」和「紫荆传令」双双出战周日第七场香港打吡大赛；「紫荆拼搏」则出战第八场赛事。当以上三驹操练后，陈国泰均有前往机坪接马，其中「紫荆拼搏」今早由班德礼操练后，希斯和陈国泰一起接马。

另外，希厩的「球星」报争周日第十场，今早由布文操练，希斯接马摸马头，尽显爱惜之情。

陈嘉甜