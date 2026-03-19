张天赋打吡日献唱 入场人士获赠喼帽

宝马香港打吡大赛将于周日在沙田马场上演，一众四岁良驹同场竞逐二千六百万港元总奖金，力争「四岁功名、一生一次」的荣耀。这场属四岁马经典赛系列的巅峰对决，是香港其中一项备受瞩目的体坛盛事，也是香港以至全球马迷的焦点所在。

沙田和跑马地马场将于当日上午十一时开放入场，当日下午三时三十分或之前的入场人士，可获赠指定「打吡Cap帽」乙顶，数量有限。

沙田和跑马地马场将于当日上午十一时开放入场，当日下午三时三十分或之前的入场人士，可获赠指定「打吡Cap帽」乙顶，数量有限。此外，入场人士只需扫瞄礼品「打吡Cap帽」上或场内指定的二维码完成登记，即可参加「马年黄金大抽奖」，有机会赢取价值约十万元的指定《融马》金条套装一套的大奖，二奖是智能手机。

沙田马场的开幕表演，将于当日早上十一时三十五分，在马匹亮相圈举行，歌星MC张天赋再次担任表演嘉宾，为今届打吡大赛掀开序幕。

沙田马场的开幕表演，将于当日早上十一时三十五分，在马匹亮相圈举行，歌星MC张天赋再次担任表演嘉宾，为今届打吡大赛掀开序幕。此外，沙田马场当日设有「打吡终极大挑战」，测试入场人士的赛马知识，参加者可于上午十一时至下午二时，到沙田马场公众席「好赏食」楼下登记参赛，在限时一分钟内尽可能答对最多问题。成绩最佳的首六名参加者，除可获指定入围奖品，更可晋身于下午三时十分举行的「终极擂台」对决，以抢答形式竞逐总值三万元的指定礼券。

届时，六强将进行即场抢答，比拼反应与赛马知识，竞逐总值港币$30,000的指定礼券。

马年黄金大抽奖」并有机会赢取丰富奖品，包括大奖价值约港币$10万的指定《融马》金条套装一套，二奖指定智能手机一部，合共150份奖品。