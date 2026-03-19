金拖鞋大赛多匹热门分子须面对排外档考验

金拖鞋大赛（1200米一级赛）将于周六（3月21日）在澳洲玫瑰岗马场举行，多匹本来颇受看好的参赛马巧合地均抽得外档起步，令这场全球奖金最高的两岁马赛事的形势变得更加紧凑。



完成排位抽签后，部分参赛马在此赛高达五百万澳元（约合二千七百七十九万港元）的总奖金中分一杯羹的机会似乎打了折扣，但也有一些马匹的胜算看来有所提升，包括由艾霭琛及艾基保训练的「茶艳如玉」。这匹雌马在十六匹参赛马中抽到第十二档后，迅速成为热门之选。



如果分别抽到第二及第三档的第三后备及第四后备马匹最终不在出赛名单之上，那么刚于上仗攻下一项1200米二级赛的「茶艳如玉」更会从第十档起步。



此赛自1957年创办以来合共诞生出六十九匹头马，当中有五十二匹是从第一至第十档起步。

艾霭琛满意「茶艳如玉」档位

艾霭琛表示，她很满意「茶艳如玉」的档位，更期待马儿可从第十档起步。



她说︰「角逐此赛时不论抽到哪个档位，也需要运气之助。但我很满意这匹雌马的态况，也十分高兴牠成为赛前热门。」



「我想到了这刻，所有艰苦的操练都已经完成了，但马匹始终是马匹，我们还是想小心翼翼地呵护牠们。」



艾霭琛表示，父系出自冠军种马「至高无极」的「茶艳如玉」是一匹十分健康且容易训练的雌马，接下来就要看代替麦道朗执缰的韦纪力的发挥。麦道朗今仗将改替华礼纳旗下的「火球飞掠」主辔。



艾霭琛续道︰「我认为今届赛事是历来形势最紧凑的其中一届，尤其是来自维多利亚省的参赛马看来十分出色。」



「我认为『常德统领』一直以来的演出都很不错，而欧伯贤的那匹雄马（『自主在望』）的试闸表现也非常亮眼，因此几乎所有参赛马都有机会争胜。」



「但现在把『茶艳如玉』换成甚么我都不会要。」

「常德统领」欲创造历史

由施达诚训练的「常德统领」若成功夺冠的话将创造历史，成为首匹从第十三档起步后扬威金拖鞋大赛的赛驹。



「战迹」及「似非而是」分别抽到第十四及第十八档后，受追捧程度随即回落，但该两匹雄马的练马师白敬雅却表示毋须为此感到不高兴。



他说︰「你无法改变排档结果，因此我不会为这件事而发愁。骤眼看来，大部分前速快的马匹都抽到外档。」



「欧伯贤的那匹马（『自主在望』）抽到第十七档，而『南威之岬』则排在更外的第十九档。牠们出闸后应该都会上前，所以其实问题不大。」



当说到若比赛当天一如预报般下大雨的话，白敬雅更表示：「谁敢说排在内档必定有利？说不定外档可能会是更好的档位。」



来自维多利亚省的练马师麦道莱一直希望旗下的「多栖才华」能抽到好档，结果这匹蓝钻石锦标（1200米一级赛）出炉冠军只能抽到十一档，但只要第三后备「毡酒变奏」（第二档）及第四后备「萤幕名花」（第三档）最终均未能补上的话，「多栖才华」将可向内移进两个档位。



麦道莱说︰「跑完蓝钻石锦标后，马儿一直保持良好状态，没有丝毫不妥。牠的态况甚为出色，令人觉得如果牠能在周六一战抽到好档的话，牠将会难以被击败。」



「自主在望」及「旅馆小栈」于2月在考菲尔德角逐蓝钻石锦标时分别在「多栖才华」之后跑获亚军及季军。「自主在望」今仗抽到第十七档，而由佩思及肯尔迪训练的「旅馆小栈」则排在第十档。



华礼纳旗下的三匹参赛马均抽到内档，其中「火球飞掠」将自第七档起步，而「意飞地」及「骁将星」则分别从第四及第一档出闸。



金拖鞋大赛编为海外赛事第一组第八场，将于香港时间3月21日（星期六）下午一时三十五分开跑。