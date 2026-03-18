马场浮世绘│落飞党暴「富」 艾兆礼执二摊夺标

今季「心星」系赢马停不了，「信心星」季内三W两度捧杯；「仁心星」及「满心星」季内亦已奏捷；今晚轮到「富心星」出战第五场爱尔兰锦标，由于麦文坚因伤退下火线，临场换艾兆礼操刀，结果骑者冷手执个热煎堆捧杯，另赢「穿甲金鹰」起孖。

「富心星」今晚亦惹落飞党垂青，临场W着绿格至5.4倍，结果顺利得手；方嘉柏赢「富心星」后累积43W，暂仍居于榜首。

