马场密探048｜「环球英雄」轻松取胜
更新时间：20:55 2026-03-18 HKT
发布时间：20:55 2026-03-18 HKT
发布时间：20:55 2026-03-18 HKT
今晚快活谷第四场四班千二米，班德礼策骑希斯马房的「环球英雄」轻松取胜。
赛后马主团体经理人吴嵩说：「我们和班德礼真是好夹，他今季帮我们赢了七场头马，分别是『友爱心得』三W、『好友心得』三W以及今场的『环球英雄』。『环球英雄』 今仗排四档有利，牠是马房的第二志愿，加上没有落王牌。能够成为正选，可能四班千二米报名马不多，非常幸运可以成为正选，好彩班德礼同场没有坐骑，可以能为此马执缰，排好档有助发挥。」
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