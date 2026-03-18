马场密探048｜「大番薯」廖康铭中三元

今晚快活谷第三场四班一千米，廖康铭再下一城，过往只曾在泥地赛有表现的「大番薯」，在骑师金诚刚胯下克服十二档，并击败大热门「凝聚美丽」，爆出二十六倍大冷赢马，廖厩包办今晚头三场头马。

廖康铭今晚手风大顺，在头两场赛事以「神驹马灵」和「穿甲金鹰」起孖，之后到第三场再赢「大番薯」。

廖康铭说:「『大番薯」过往曾经在五班赢过谷草一千米，可见马儿不限于泥地，谷草亦胜任，今仗排在十二档起步，形势不利，犹幸金诚刚发挥出色，顺利赢马。此驹跑泥地和谷草皆合，日后部署更具弹性，只是评分已高，日后争胜要看形势。」

