马场密探048｜「穿甲金鹰」廖厩起孖

廖康铭马房今晚大举搏杀，第一场凭「神驹马灵」赢马后，第二场的参战马「穿甲金鹰」初跑谷草中距离赛事，自六档起步即抢岀领放，就此一放到底而回，廖康铭今晚率先起孖而回。

廖康铭今晚以「神驹马灵」及「穿甲金鹰」起孖，包办第一口孖宝。

赛后廖康铭说:「『穿甲金鹰』质素不俗，早前牠在快活谷试闸走势悦目，因此今仗转跑谷草，此马跑谷草和田草亦合适。至于「神驹马灵」来投时评分已届反弹之力，有利，过往在五班曾有表现，今晚排二档有助发挥，顺利取胜。」

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