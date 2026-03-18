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黄宝妮周日复出 文家良两驹支持

马圈快讯
更新时间：14:39 2026-03-18 HKT
发布时间：14:39 2026-03-18 HKT

去年十一月策骑「家传之宝」的见习女骑师黄宝妮，因为入闸后马匹起擒而反倒，令她右脚胫骨骨折。经过治疗和休养后，这位靓女骑师将于本周日打吡大赛日上阵复出骑四驹。除了黄宝妮的师傅贺贤外，文家良也一直提携黄宝妮，不时安排合适的坐骑给予她主辔。

周日文厩的「君子」及「线路满贯」将交予她主辔，其中后驹在港初出即在黄宝妮胯下后上开斋，赢得精彩，人马合拍，此马或有力成为黄宝妮复出之战的头马希望。

另外，文家良在周日打吡大赛派出不少实力马列阵，其他骑师配搭如下：「表」系大马主杨建文家族的「表之宇宙」配麦文坚、「皮具伯乐」配巫显东、田泰安骑「金津宝驹」；潘顿骑「机械之星」，力争佳绩。

按图睇有关相片：

陈嘉甜

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