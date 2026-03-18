马场浮世绘｜岳伯仁谈两佳驷部署
更新时间：12:27 2026-03-18 HKT
发布时间：12:27 2026-03-18 HKT
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随着爱尔兰马季正式展开，练马师岳伯仁定必成为传媒采访对象，他日前被问及厩内马匹部署时，表示去年两战全胜，包括一场三级赛，可是其后因健康问题，退出皇家雅士谷赛期及余下所有大赛的Albert Einstein，将是出战英国二千坚尼的主力。
他扬言谓当去年部署两岁马出赛时，便觉得Albert Einstein的质素凌驾其他同龄马之上，今年将是牠展示实力的最佳时候。
此外，岳伯仁表示上季三胜一级赛，又在凯旋门大赛跑第二的雌马「剧唱一姐」，则可能在五月初却拉马场的二级赛Mooresbridge锦标复出，接着在数周后出战一级赛达德素金杯，之后便在六月十七日出战威尔斯亲王锦标，至于全年终极目标，则是十月法国凯旋门大赛。
文杰
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