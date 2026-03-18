马场浮世绘｜「莫匹敌」刚败阵 再征秘鲁存变数

二〇二六年的拉丁美州大赛，将于下月二十六日在秘鲁Monterrico马场举行。可是目前南美洲评分最高，去年接连胜出打丁美洲大赛和阿根廷卡洛贝格大赛的巴西赛驹「莫匹敌」，在上周六复出，参加在巴西城市花园马场举行的拉丁美洲大赛选拔赛，即使只有三驹竞逐，却竟然在莫雷拉胯下以短距离不敌久休复出的Pivot Central得第二，演出令捧场客相当失望。

「莫匹敌」在上周六复出，参加在巴西城市花园马场举行的拉丁美洲大赛选拔赛，即使只有三驹竞逐，却竟然在莫雷拉胯下以短距离不敌久休复出的Pivot Central得第二，演出令捧场客相当失望。

究竟「莫匹敌」是否按原定计划下月到秘鲁出赛顿成疑问？即使最后落实上阵，由于莫雷拉下月开始出任方厩主帅，「莫匹敌」有可能需要易配出赛。

文杰

