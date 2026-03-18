波仔至醒灵活玩│「竞骏辉煌」试准而临

如果在上星期问潘顿有无打吡坐骑？或有如未婚人士于拜年时被亲友问到何时拉埋天窗般烦厌。不过世事难料，剧情的确峰回路转，潘一哥今届打吡终获坐骑，但估计其心情都五味杂陈，皆因无缘回老家出战金拖鞋大赛，损失可能较无马出战打吡更大。

早前提及蔡约翰惯性于国际赛后的一段时间加强马房攻势；练者一月斩瓜切菜地赢十场，而踏入三月，在最近四个赛马日均有头马进帐，暂时取得五场头马亦已经系上个月总和，明显展开新一轮攻势。

今晚第七场二班千二米，蔡厩「竞骏辉煌」 季初表现平平，但前仗于劣势力追当锐路程专家「笑傲江湖」；而上仗初跑谷草之余，直路纵然走有利路段下入位，但在段速偏快下，选择弯位抄外叠发力的难度也相当高，由此可反映其状态已经全面回起。

综观今场快马相对少，若「竞骏辉煌」延续两课大闸的敏锐起步反应，随时可跟好位竞跑，形势或会占优。再查当日蔡厩试闸有好走势的「安泰」及「一世美丽」已相继赢马，似呼应上文提及蔡厩所展开的新一轮攻势，值得重视。

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第一场 WP 11

第二场 Q/QP 1 胆拖 2 4 7 9

第七场 二重彩 8 复式胆拖 1 6 7

混合过关三串七 共188注

