Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「竞骏辉煌」试准而临

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-03-18 HKT
发布时间：02:00 2026-03-18 HKT

如果在上星期问潘顿有无打吡坐骑？或有如未婚人士于拜年时被亲友问到何时拉埋天窗般烦厌。不过世事难料，剧情的确峰回路转，潘一哥今届打吡终获坐骑，但估计其心情都五味杂陈，皆因无缘回老家出战金拖鞋大赛，损失可能较无马出战打吡更大。

早前提及蔡约翰惯性于国际赛后的一段时间加强马房攻势；练者一月斩瓜切菜地赢十场，而踏入三月，在最近四个赛马日均有头马进帐，暂时取得五场头马亦已经系上个月总和，明显展开新一轮攻势。

今晚第七场二班千二米，蔡厩「竞骏辉煌」 季初表现平平，但前仗于劣势力追当锐路程专家「笑傲江湖」；而上仗初跑谷草之余，直路纵然走有利路段下入位，但在段速偏快下，选择弯位抄外叠发力的难度也相当高，由此可反映其状态已经全面回起。

综观今场快马相对少，若「竞骏辉煌」延续两课大闸的敏锐起步反应，随时可跟好位竞跑，形势或会占优。再查当日蔡厩试闸有好走势的「安泰」及「一世美丽」已相继赢马，似呼应上文提及蔡厩所展开的新一轮攻势，值得重视。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP 11
第二场 Q/QP 1 胆拖 2 4 7 9 
第七场 二重彩 8 复式胆拖 1 6 7
混合过关三串七 共188注
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
13小时前
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
教育新闻
12小时前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
13小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
8,000万元六合彩今晚（17日）搅珠。资料图片
8000万六合彩︱幸运二金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7800万
社会
5小时前
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
影视圈
7小时前
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
影视圈
5小时前
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
00:40
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
15小时前
德福花园「超级凶宅」230万推拍 低市价逾5成 曾发生五尸命案轰动一时
德福花园「超级凶宅」230万推拍 低市价逾5成 曾发生五尸命案轰动一时
楼市动向
12小时前
「葱头」丘梓谦极速爆新恋情？跟「车模新欢」睇展览断正 身材超火辣富贵生活大起底
「葱头」丘梓谦极速爆新恋情？跟「车模新欢」睇展览断正 身材超火辣富贵生活大起底
影视圈
6小时前