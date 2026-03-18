廖事如神│「翠红」潜力股揸胆

今届打吡实在充满话题，继「紫荆盛势」赶上经典杯尾班车，再赢经典杯后，再有麦道朗因航班问题未能策「紫荆传令」，辗转交由潘顿接手。潘顿本应连续两届缺席打吡，忽然又能出战，实在极之戏剧性。

第四场四班千二米乃乱局，有近绩支持的赛驹寥寥可数。「川河石驹」以自购马身分今季出道，初出于谷草一千米已上名。虽说该仗被头二马抛离，但以初出马计可即于谷草一千有走势，并不容易。其后转战田泥、田草都无功，今场回师谷草。赛前于从化操练及小休，望可培养新鲜感，凭班底及状态，居此已具威胁。「三强」赢马加分后长期负重磅，经数仗减分后又开始接近赢马评分，不容忽视。「超霸胜」胜出率偏低，但临近季尾阶段有权赚形势上名；上季尾于同程排一档胜出，今场或可照办煮碗。「顺成之星」一再于阵上扑近，可惜暂无显著进步，观乎赛前操练，状态保持不俗水准，排五档居二叠生位可冲得接近。

第七场二班千二米，「翠红」增程挑战经典一哩赛铩羽而归，赛后更刻意休息三两周，其后复课状态良好，试大闸更跑第一。上季曾两胜谷草千二米，蹄下败将「安康万里」、「风云武士」等非等闲，甚至今季初休后复出，于田草一千轻取实力马「会长之宝」的表现亦出色。四岁马质新当锐有潜力，不二胆材。「颜色之皇」今季五场非冠即亚极准绳，惟加分已多，负顶磅可争不稳。「魔术控制」初戴眼罩转战谷草，过往于此程欠证明，但年长马转配备或可凭新鲜感提升表现。「友爱心得」持续令人惊喜，上仗尝试留后竟逢马过马一攻而破，证明尚有进步。

廖浩贤精选

第四场 3 川河石驹 4 三强

5 超霸胜 8 顺成之星

第七场 6 翠红 1 颜色之皇

2 魔术控制 7 友爱心得