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廖康铭「翠红」「祥胜将军」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-03-17 HKT
发布时间：17:30 2026-03-17 HKT

廖康铭马房近期攻势放缓，由上月至今仅赢出三场头马，不过明晚跑马地夜赛，此厩派遣强阵出击，不但每场均有马列阵，而且实力甚强，届时有望连场数糊，练马师廖康铭接受查询时表示，希望参战马悉数跑出水准，其中应以「翠红」和「祥胜将军」最具争胜机会。

翠红有备而临

「翠红」明晚将回师曾胜的谷草千二米。
「翠红」明晚将回师曾胜的谷草千二米。

「翠红」于上月在香港经典一哩赛落第之后，明晚抖够再出，回师曾胜的谷草千二米，廖康铭说:「虽然『翠红』质素仍未见底，但刚战反映牠跑一哩赛是嫌长，所以上场赛后，我安排牠到从化马场，让牠有时间休息，然后重新安排操练，从牠上周试泥闸轻胜五个半马位的走势，马儿已经回到最佳状态，今次牠出战赢马路程，将是有备而临，加上负一二零磅和排在三档，希望『翠红』再次跑出水准，争取最佳成绩。」

祥胜将军争取连捷

「祥胜将军」上场转仓初出跑二千二百米轻易以两个马位之先胜出。
「祥胜将军」上场转仓初出跑二千二百米轻易以两个马位之先胜出。

「祥胜将军」上场转仓初出跑二千二百米长途赛，起步后一直居包尾位置，但末段却轻易从后越过对手，轻易以两个马位之先胜出，明晚此驹续配潘顿跑同程，练者分析说:「上场『祥胜将军』看似赢得轻易，但早段跑来相当重口，令鞍上人花了不少气力操控，幸好牠仍击败对手赢马，希望该场胜利有助提升马儿信心，而今次千八米，希望赛事步速和排位有助其早段放松竞跑，好使其再次跑出水准，争取连捷。」

另一方面，对于今季表现出色，七战得三冠一亚三季的「劲沙尘」，廖康铭表示此驹上季已展具有潜质，至今季五岁大熟期，才发挥出本身实力，接连取得表现，虽然牠今仗负顶磅上阵，但牠状态仍勇，上周试闸表现甚佳，而且今仗排在有利五档，所以按理牠仍具足够条件在此争胜。

文杰

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