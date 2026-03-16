希威森「凝妙星」「建测群英」 

周三晚谷草夜赛，希威森有七匹坐骑，包括季初曾在其胯下上名的「凝妙星」和季内曾由他赢马的「建测群英」。今晨希威森表示，上述两驹已骑惯骑熟，对牠们的脾性了解，希望能取得佳绩。

凝妙星争取首捷

「凝妙星」季初配希威森在谷草一哩跑第二。

出争第六场四班千八米的希厩「凝妙星」，季初配希威森在谷草一哩跑第二，如今帅权重落入其手，骑者说：「『凝妙星』质素不俗，目前评分肯定具竞争力，即使其后仍未取得胜利，但每仗均跑近，我很高兴能再策骑牠上阵；日前我在晨课替其考验，马儿全程走势畅顺，具备良好状态。从牠上场在田草千八米跑获季军的表现看来，证明具备不俗气量，今仗转战谷草千八米，希望牠届时能发挥出实力，争取在港首场头马。」

建测群英保持勇态

「建测群英」上仗转黎昭升马房初出即取得亚军。

列阵第九场三班一哩的「建测群英」，上仗转黎昭升马房初出即取得亚军，相隔两个星期后，周三晚再跑同程，希威森说：「『建测群英』转仓后健康正常，立即可延续操练、提升状态；上仗牠赛前试闸走势甚佳，故复出即上名并不意外；复课后其操练正常，继续保持勇态，周三晚再攻最正宗的谷草一哩，只要起步后能顺利抢出或进占前列，也具争胜机会。」

文杰