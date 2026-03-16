马场浮世绘｜越洋赛节目丰富
更新时间：17:26 2026-03-16 HKT
发布时间：17:26 2026-03-16 HKT
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民政事务局日前正式批准，今年四至六月的越洋转播赛事及赛日赛期表，马会随即在其官方网页公布赛期表。由四月至六月，每个周末均编排越洋转播赛事或赛日，部分更打叠举行，例如下月四日举行「唐加士打一哩赛日」和「南非打吡赛马日」，翌日则举行「大阪杯赛马日」，另外六月五日和六日则先后举行「英国橡树大赛日」和「英国打吡赛马日」
至于下月二十六日沙田马场举行冠军赛马日，晚上则转播欧洲今年首场一级赛，隆尚马场举行的根利锦标。
文杰
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