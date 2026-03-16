沈慧林再获委任为教授

「飞轮」系马主沈慧林是年轻的企业家，创立香港品牌陀飞轮钟表事业，把事业打理得有声有色，最难得是他乐于把创业的宝贵经验与年轻人分享。

沈慧林除了是城市大学商学院的兼职教授（Adjunct Professor）；港大经营学院助理客席教授；华南师范大学兼职教授；宏恩基督教学院被委任为兼职教授外，近期他再次获得大学的邀请做教授。

小记访问沈慧林，他开心地分享说：「广州华商学院以财经、管理、商科为特色，重视应用型人才培养，着力提升学生实践能力与社会经验。我十分荣幸获聘为该校客座教授及创新创业导师，我期待未来我所属企业能与广州华商学院开展多方位、深层次的合作。」

沈慧林又表示，他非常感谢和荣幸获华商科教集团的邀请，到访广州华商学院，为一百多名本科生进行演讲分享。

沈慧林是「飞轮」系马主之一，他的生力军「飞轮日上」将交由黎昭升训练。

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陈嘉甜



