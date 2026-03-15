马场密探048｜「哪吒」泥地爆冷开斋

今日沙田第五场四班一六五○米泥地赛事，奥尔民策骑贺厩的「哪吒」后上爆冷开斋。

贺贤马房第四场参战马「勤德皆备」大热倒灶，可是接着列阵第五场参赛马「哪吒」却由奥尔民策骑后上击败对手，爆出二十八倍冷门赢马，此驹上季本来是容天鹏练马师团体马，但容天鹏退休后，今季转为贺贤练马师团体马，并且取得在港首场头马。

原本是容天鹏练马师团体马的「哪吒」，在鹏哥退休后，转投贺贤马房，现时成为贺贤练马师团体马，今日在第五场四班一哩泥地打开胜利之门。

贺贤说：「『哪吒』上场在田草千六米表现令人失望，我让牠小休，养精蓄锐才上阵，这匹来自新西兰的马跑松软地好一点，因此我安排牠今场转争泥地，牠克服负一三五磅重顺利取胜，难度甚高，可见牠的泥地性能出色。」