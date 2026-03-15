马场密探048｜「坚先生」田泰安起孖

练马师桂福特日前返回南非岀席拍卖会，但匆匆返回香港，在今日赛事督战，果然心中有马，先在第二场「怡昌奇兵」跑第二，接着在第四场凭初岀马「坚先生」赢得今季第十八场头马，叧外鞍上人田泰安则率先起孖。

「先生」系马主史立德名下的「坚先生」今日一出即胜，史立德于下周一（三月十六日）生日，爱驹在港初出即胜，正好为史立德贺寿。「坚先生」是桂福特在香港第一匹初出即胜的自购新马，史立德说：「赛前我没有告诉桂福特自己在周一生日，『坚先生』一出即胜，是我理想的生日礼物。桂福特非常勤力，他从南非买了两匹马，今早才从南非回港，即赶入马场亲自督战。当初桂福特给了我三匹马拣，结果我拣了『坚先生』；桂福特后来对我说，如果要他三拣一，他都拣『坚先生』，大家可算是心有灵犀。『坚先生』体重达千二磅，身形庞大，我向来喜欢大马，加上马儿在外地的试闸走势悦目，因此我拣选了牠。『坚先生』今场牠在港初出，能在马群中穿上胜出，可见马儿斗心强横，希望牠越来越进步。」

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