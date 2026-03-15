马场密探048｜「上市魅力」一放到底

今午沙田日马头场五班泥地一六五○米即爆岀冷门，苏伟贤马房久未赢马的「上市魅力」，在骑师田泰安胯下起步后单骑领放，并就此一放到底，爆出十五倍冷门赢马。

「升泷驹」骑练苏伟贤和田泰安早前因为中东局势紧张而一度滞留杜拜，两人已经平安回港，今日携手合作，在沙田赛事胜出头场五班一哩泥地的「上市魅力」。赛后苏伟贤幽默地形容他和田泰安是「飞弹组合」。

苏伟贤说：「『上市魅力』早前在五班只跑得接近，未能重敲胜门，可能之前马匹出赛太多，因此我便向马主建议，让马儿小休，给牠培养新鲜感。赛前我对田泰安说，我不介意『上市魅力』放头跑，若然顺利摆前，控制自造步速也可以。『上市魅力』上季在田草千六米赢马，由于牠早前曾经在泥闸走势不错，因此今次我向马主建议让牠转争泥地，结果牠今场成功再交出头马，可见牠的性能泥草皆合。」