罗富全「路路劲」「醒目高球」

罗富全马房早前连赢三个赛日后，刚周三出马不多，因而未能继续交出成绩。不过明日沙田赛事，罗厩六匹参战马俱实力不弱，大有机会取得头马进帐，罗富全接受查询时亦透露，「路路劲」和「醒目高球」近绩不俗，今次各自出战合适路程，皆具争胜机会。

路路劲再跑同程

「路路劲」上场力拼仅负于「兴驰千里」得亚军。

「路路劲」之前一直竞逐谷草短途赛，可是上场改争沙田直路赛，却力拼仅负于「兴驰千里」得亚军，演出明显进步。明日再跑同程，练者分析说：「『路路劲』质素良好，只是因伤患才影响演出，今季初出后被发现流鼻血，幸好牠获得足够时间休息，状态逐步回勇；由于牠之前曾在从化马场试直路闸走势理想，于是上次便决定部署牠跑直路赛，结果效果理想，只以极短距离败在另一匹质新马脚下。复课以来牠操练正常，状态续有进展，今次再跑直路赛，即使对手实力不弱，我仍希望牠能跑出水准，取得前列最佳名次归来。」

醒目高球力争三捷

「醒目高球」上仗轻易取得在港第二场头马。

「醒目高球」上仗轻易取得在港第二场头马，表现出色。今次升上三班再跑田草千二，罗富全说：「『醒目高球』服役初期脾气较大，部署方面需要特别小心，但牠毕竟具有质素，上阵至今每仗均有进步，上仗更以两个多马位击败对手，今次升班出赛，跟实力更高的马匹竞逐，但牠本身亦在进步，加上赛前准备工夫充足，届时将继续以佳态出赛，全力争取今季第三场头马。」

另一方面，罗富全表示「天威」上季征战频繁，共取得四场头马，之后自然需要时间回复状态；今季此驹连败多场之后，评分终于下调至合适水平，上仗亦开始接近。早前牠出试泥闸跑第二，反映状态逐渐复苏，今仗「天威」强配布文跑最正宗的泥地中距离，也有条件走得接近。

文杰