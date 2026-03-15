廖事如神│「安定神驹」又一良机

刚刚谷赛方嘉柏豪取三场头马，现于练马师榜带离次席的希斯五场。赛后访问方嘉柏十分风骚，笑称快活谷是Casper Valley。今季方嘉柏争冠决心明显，加上莫雷拉将回港作马房主帅，季尾争霸可谓如虎添翼。

第三场四班千二米，参战马大多质新，上阵经验较浅。当中「安定神驹」只曾两战，已于阵上交出好走势。上场447场次跑第三，虽负头马三个马位，但受制慢步速而冲刺凌厉，末段造22秒49并不失礼。最后试跑被安排拍跳打磨，再次排一档应会把握良机。「跨境骏马」近期全面上轨道，属合理热门。上仗让「线路英雄」四磅而败，但至少证明于四班负重磅仍具竞争力。蔡约翰今日大军压境，「跨境骏马」势必配合。「贤知有您」进度良好，419场次可力压「表之浩瀚」而与新胜马「鼓浪好友」串Q，「表之浩瀚」再出已补中，赛绩水准高。本身近来缰口有放松，可望交出进步表现。「红海风帆」难以捉摸，随时杀入一席。

第十场三班千二米。「喜莲劲感」为北半球自购马，在港初出即胜，令人寄望甚殷，更曾被认为有望进军打吡。可惜进度未如理想，赢马后两战都只能跑获无威胁的第四，无缘冲击四岁系列。惟近来晨课续见进步，情绪趋安稳。最近除头罩试闸留后，末段自动涌上，成熟有进，可望交出进步表现。「赤海」初出即上名，质素不俗，今仗档位大幅内移，可轻松贴栏前领求补中。「醒目高球」跑法趋灵活，上场负顶磅而稍留仍大胜。升上三班磅位减轻颇具份量。「首饰悟空」今季于四班轻胜，证明在四班稍超，今场配合蔡厩攻势缩程，仍然不容忽视。

廖浩贤精选

第三场 7 安定神驹 1 跨境骏马

5 贤知友您 11 红海风帆

第十场 2 喜莲劲感 3 赤海

4 醒目高球 9 首饰悟空