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波仔至醒灵活玩│「增旺」千四有计

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-03-15 HKT
发布时间：02:00 2026-03-15 HKT

C+3跑道今季用过七次，当中四班千四米乃恒常路程，每次都至少有一场。季内C+3跑道合共跑过十一场四班千四米，当中只有赚慢步速的「自动自觉」及「恋爱狂」能一放到底赢马；其次在正常步速下，「笑喜喜」、「岚臣」及「进傲星」则沿途守五至六位赢马；其余「丰辰」、「一生好彩」（赢两次）、「首饰悟空」、「机械之星」以及「活力拍档」都是后上抡元。因此，即使选用较窄跑道，也并非完全大利领放马。

今日草地采用C+3跑道，第九场四班千四米，原本已有数匹前置马，现在后备补入「朗日自强」后，似乎有机会再多一匹前置赛驹，预计早段步速属偏快场合，故今场想敲一匹应属半冷身分的「增旺」，前仗已证明是强组赛事，牠直路被「风采人生」及「贤知友您」干扰下冲刺不顺，惟过终点后余势不弱。

上仗「增旺」初跑千四米，大部分时间走三叠竞跑，入直路前更走四叠可谓蚀位无数，但最终并无溃败，表现唔算差。再查其母线有长力根据，现役同父马「一定超」在港初跑千四亦即赢，故贺贤替牠再报千四米，应有一定把握，档位内移至五档不妨冷敲。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 二重彩 1 复式胆拖 2 5 7
第四场 Q 3 4 5 10 复式
第九场 WP 13
混合过关三串七  共146注

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