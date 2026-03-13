田泰安「三甲之星」「隋我同来」

今季桂福特在港开仓以来，一直重用田泰安，延续昔日的紧密合作关系，至今亦取得不俗佳绩。周日沙田赛事，桂厩将有五驹交予田泰安主辔，骑者表示牠们均为质新分子，且状态正在冒勇，战斗力不断增强，希望届时可连场入围，其中以「三甲之星」和「隋我同来」争胜机会最高。

三甲之星收复前失

「三甲之星」前仗在港初出即在直路赛跑获亚军。

出战第六场三班一千米的「三甲之星」，这匹澳洲自购马前仗在港初出即在直路赛跑获亚军，但上仗增程跑千二米却表现平平，未能再次上名；周日回师直路赛，田泰安说：「其实『三甲之星』跑千二米亦合脚法，只是上仗排在最差的十四档起步，我决定采用较主动的方式发挥，起步后将其置于前列位置，但此举令其耗力太多，因而在末段无以为继。赛后马儿操练走势仍佳，状态没有受落败影响，今次回师直路赛亦是射程范围，希望可跑出应有水准，赢回一场头马。」

隋我同来再战同程

「隋我同来」上仗终于在千四米后上跑获亚军，首度在港上名。

列阵第七场四班千四米的「隋我同来」，今季跑过几场赛事之后，上仗终于在千四米后上跑获亚军，首度在港上名；周日再战同程，田泰安说：「『隋我同来』今季只三岁，仍需要时间学习，所以季初阵上走来较生硬及稚嫩，幸好多操多跑之后，已经逐渐走上正轨。上仗牠即使起步不快，但之后逐渐回复走势，直路更愈追愈近，表现较前进步。今战再跑千四米，希望牠能够维持进度，争取更佳成绩。」

另外，田泰安指出争第四场四班千二米的「坚先生」，自开操以来一直操练正常，状态循序渐进，试闸表现亦愈来愈好。今战初次在港上阵出争千二米，应属射程范围，但始终三岁马欠出赛经验，表现如何较难以预料，但他临场必全力以赴，希望届时可拼入前列位置归来。

文杰