「金鎗六十」华人团队济济一堂

昨晚「金鎗」系马主陈家梁伉俪在沙田马场会所摆孙儿百日宴，宴开二十多席，邀请家人和朋友到场。

三届马王「金鎗六十」的华人团队包括马主陈家梁、练马师吕健威、骑马人余健诚和领班刘允杰（当年是照顾「金鎗六十」的马伕，日前升任为马房领班）、骑师何泽尧济济一堂，出席陈家梁孙仔百日宴，众人都祝福小朋友快高长大！健健康康！开心成长！

陈家梁除了在香港养马外，在英国也有养马，他在英国名下的Golden Conqueror（「金鎗霸王」）的练马师Roger Varian（马会译名：韦利安）也有到场，恭贺陈氏伉俪。

陈嘉甜

