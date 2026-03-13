「金鎗六十」华人团队济济一堂
更新时间：13:47 2026-03-13 HKT
发布时间：13:47 2026-03-13 HKT
发布时间：13:47 2026-03-13 HKT
昨晚「金鎗」系马主陈家梁伉俪在沙田马场会所摆孙儿百日宴，宴开二十多席，邀请家人和朋友到场。
三届马王「金鎗六十」的华人团队包括马主陈家梁、练马师吕健威、骑马人余健诚和领班刘允杰（当年是照顾「金鎗六十」的马伕，日前升任为马房领班）、骑师何泽尧济济一堂，出席陈家梁孙仔百日宴，众人都祝福小朋友快高长大！健健康康！开心成长！
陈家梁除了在香港养马外，在英国也有养马，他在英国名下的Golden Conqueror（「金鎗霸王」）的练马师Roger Varian（马会译名：韦利安）也有到场，恭贺陈氏伉俪。
按图睇有关相片：
陈嘉甜
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT