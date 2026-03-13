嘉应高升荣登世一 浪漫勇士排第二

两匹在香港受训的顶尖佳驷于昨日公布的最新一期浪琴世界马匹排名榜上高踞前两名位置，成绩卓越。

当中由大卫希斯训练的「嘉应高升」，以128分的国际评分，为目前全球评分最高赛驹；而沈集成旗下的「浪漫勇士」则以124分的国际评分，在浪琴世界最佳马匹排名榜上进占第二位。

由矢作芳人训练的日本泥地好手「青春永驻」，以123分的国际评分居第三位。由伯特训练的八岁赛驹「御冠军」以122分居第四位。来自美国并由巴富特训练的「半神明」以121分在排名榜上居第五位。

嘉应团体名下的「嘉应高升」，上仗于二月廿二日角逐一级赛女皇银禧纪念杯，结果缔造十八连胜香港纪录；此次胜利，也是这匹五岁佳驷今季的第六捷，同时属马儿出道以来的第八项一级赛冠军。

「浪漫勇士」踏入八岁后依然宝刀未老，而且更能再上一层楼，这匹刘栢辉名下佳驷于本月一日竞逐一级赛香港金杯，结果赢得牠服役以来的第十三场一级赛头马，成功延续牠的一级赛头马数目纪录。

「浪漫勇士」于3月1日扬威一级赛花旗银行香港金杯 (2000米)，累积十三场一级赛冠军，刷新本身保持的一项香港纪录，也进一步奠定牠在世界马坛的前列地位。

「嘉应高升」与「浪漫勇士」两驹于今季均会以本地赛事为目标：当中「嘉应高升」的主要目标会放在下月的一级赛主席短途奖之上；至于「浪漫勇士」则冀能扬威于五月廿四日举行的一级赛遮打杯，从而成为三冠王。

「嘉应高升」下仗将出争于下月六日的二级赛短途锦标，届时牠将争取十九连胜。

在最新公布的浪琴世界马匹排名榜上，有四匹香港赛驹高踞前二十名之内，除了「嘉应高升」及「浪漫勇士」外，文家良旗下的「金钻贵人」以118分的国际评分，居并列第十一位；而由蔡约翰训练的「骄阳明驹」，则以117分的国际评分居并列第十五位。