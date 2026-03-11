马场密探048｜「俏眼光」捧木球会杯

今晚快活谷第五场三班千二米，蔡厩的「俏眼光」今季服役以来演出稳定，上阵八次均取得奖金，今晚此驹转战谷草短途，即使排在九档，仍然在麦文坚胯下力压「佛亮老挝」，赢马兼捧走纪利华木球会挑战杯，表现出色。

赛后「俏眼光」马主谭智峰的爸爸谭荣根说：「『俏眼光』初跑快活谷，赛前我的信心不大，蔡约翰对我表示，马儿状态很好，但始终同场对手甚强，所以今场头马是意外惊喜。」

练马师蔡约翰说：「麦文坚今场发挥『俏眼光』出色，他是一位优秀的年轻骑师，很快已经适应香港模式，相信他会越跑越好。至于『俏眼光』阵上的表现一向准绳，状态长期可保持，牠上场在沙田千二米走势很理想，今场首度渡江而战，临场情绪有少许紧张，仍然可以胜出，可见牠的谷草性能不错，我认为牠跑沙田及快活谷均合发挥，此马向来有点口劲，阵上需要让马儿放松地跑，马儿在麦文坚的发挥下交出水准，赢马亦合理。」

按下图睇更多相片：