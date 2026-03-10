有关「紫荆盛势」含利多卡因研讯  罗富全被罚款五万元

「紫荆盛势」(K478)–1月11日沙田赛事第十一场–研讯报告–3月10日



首席受薪董事方显韬发出通告如下：



受薪董事小组今天完成了有关「紫荆盛势」在1月11日星期日沙田赛事第十一场赤柱峡让赛（1400米）中跑获第二名后提供的血液样本中发现含有违禁物质利多卡因（Lidocaine）的检验结果的研讯。利多卡因是一种马匹及人用药物含有的局部麻醉药。



小组今天听取了「紫荆盛势」的练马师罗富全 (图)、兽医事务部主管（规管、福利及生物安全政策）方贝生医生、赛事化验所主管何毅雯博士，以及罗富全的助理练马师卢百淇的证供。



小组在研讯中取得以下证供：



1.「紫荆盛势」未曾获处方利多卡因，且在调查过程或今天的研讯中所取得的证据并无显示「紫荆盛势」曾被施用利多卡因。



2.何毅雯博士作出证供如下：



a.「紫荆盛势」于1月11日上午五时二十三分提供的赛前尿液样本对利多卡因的测试呈阴性反应。

b.于1月11日下午六时十七分从「紫荆盛势」抽取的赛后尿液样本中验出微量的利多卡因代谢物3-羟基利多卡因（3-hydroxylidocaine），份量远低于国际检测上限，因此有关样本被报告为阴性。

c.「紫荆盛势」于1月11日下午六时十分提供的赛后血液样本验出利多卡因含量高于国际检测上限，因此有关样本被检定为含有违禁物质利多卡因。

d.经以上检定后，赛事化验所及兽医事务部（规管、福利及生物安全政策）进行了一项药理试验，以调查「紫荆盛势」可能接触利多卡因的时间。

e.药理试验结果显示，「紫荆盛势」很有可能接触到大约介乎2毫克至0.1毫克的微量利多卡因，份量可能较接近此范围的下限。可能的接触时间为于下午六时十分赛后抽取血液样本前介乎四十至六十分钟。



3.方贝生医生作供称，根据香港赛马会赛事规例，在赛后样本中检测到利多卡因即构成发现违禁物质，因为该物质会直接对神经系统引起作用或影响。



4.受薪董事小组与赛事保安及诚信审查部已共同进行全面调查，包括仔细翻看马房闭路电视录影、向获分配至罗富全马房的员工及曾于赛事举行当日接触「紫荆盛势」的人士作出查询、检视治疗及用药记录，以及收集马房员工及曾于赛事举行当日接触「紫荆盛势」的人士的样本。



5. 在对收集自相关马房员工的样本进行分析后，证实一份收集自一名马房员工的样本中含有利多卡因，该员工曾于下午五时二十八分至五时三十二分之间，即「紫荆盛势」于下午六时十分收集赛后血液样本前的四十二至四十六分钟，为「紫荆盛势」绑上系舌带。



6. 进一步证供发现，该名马房员工曾使用一款获赛事化验所检定为含有利多卡因的护肤乳液，而该马房员工作供称，他最有可能于1月11日早上使用过该款护肤乳液。



经考虑所有证供后，竞赛董事小组认为，「紫荆盛势」的赛后血液样本发现含有利多卡因的最大可能原因，是来自赛前为该驹绑上系舌带的员工的意外污染所致。

「紫荆盛势」(图) 被取消于1月11日在沙田赛事第十一场赤柱峡让赛（1400米）第二名的资格。



罗富全承认违反赛事规例第140(1)条，事缘他作为「紫荆盛势」的练马师，未有确保此驹于1月11日，即此驹出争沙田赛事第十一场赤柱峡让赛（1400米）当日，体内并不含有任何违禁物质。考虑到罗富全对有关处罚的陈词，以及罗富全有关类似违规行为的纪律纪录后，小组判他罚款五万元。



香港赛马会赛事规例第138(2)条订明，遇有于赛马日从马匹身上被发现含有违禁物质，有关马匹须被取消当日竞逐任何赛事的资格，除非董事信纳该驹乃于赛后被施用或接触有关违禁物质。因此，「紫荆盛势」被取消于1月11日在沙田赛事第十一场赤柱峡让赛（1400米）第二名的资格，而该赛的名次修订如下：



第一名 「一生好彩」

第二名 「凌登」

第三名 「火悟空」

第四名 「喜莲劲感」

第五名 「大学生」

第六名 「天星」



罗富全获告知，「紫荆盛势」的马主有权就此驹被取消资格提出上诉。