希斯「中国心」「天外迎天」

踏入三月之后，希斯马房尚未交出头马，不过明晚跑马地夜赛，其八匹参战马实力甚强，届时大有机会连场添进帐。希斯表示，今战除了「中国心」将尽最大努力争取打吡入场劵之外，「天外迎天」和「紫荆欢呼」在合适的路程出赛，均具争胜机会。

中国心强配潘顿

「中国心」自从增程发展之后，成绩相当理想更取得连捷。

「中国心」自从增程发展之后，成绩相当理想，早前更取得连捷，可是上月本拟出战田草千六米，却在赛前被验出心律不正而退出，直接令部署受影响。今次「中国心」复出跑谷草千八米，希斯说：「上场『中国心』退出，对其争分出战打吡影响甚大，幸好之后牠无论在晨操和试闸都表现出色，今次出战赢马路程，排在有利的三档，并且强配潘顿，我很希望牠能为马主赢出今赛，之后我们便会大概知道，牠是否够资格出战打吡大赛。」

天外迎天再跑同程

「天外迎天」今季初出便在谷草千二米取得胜利。

另一匹强配潘顿的马，乃是列阵第五场的「天外迎天」，希斯分析说：「现年四岁的『天外迎天』擅长跑谷草短途千二米，今季初出便在此程取得胜利，可是上场际遇欠佳，不但排在不利的十一档，途中更连番遇上意外，结果后上仅负只跑第二名。赛后此驹操练正常，目前状态与进度都令我感到满意，今次再跑同程，排在有利的一档，形势较上场有利得多，希望届时潘顿能够发挥出真正实力，并且赢回一场头马。」

最后，希斯表示「紫荆欢呼」今季上阵次数不多，可是状态正在逐渐冒起，上仗只落后头马两个身位过终点，表现不弱；今次转战中距离比赛，即使以往未尝赢过谷草一六五○米，但亦曾跑得接近，所以理应适合发挥，何况此驹在四班上阵较有利，加上排在二档起步，将会有利于留放取位，所以今场「紫荆欢呼」诚是争胜分子。

文杰

