Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希斯「中国心」「天外迎天」

马圈快讯
更新时间：18:48 2026-03-10 HKT
发布时间：18:48 2026-03-10 HKT

踏入三月之后，希斯马房尚未交出头马，不过明晚跑马地夜赛，其八匹参战马实力甚强，届时大有机会连场添进帐。希斯表示，今战除了「中国心」将尽最大努力争取打吡入场劵之外，「天外迎天」和「紫荆欢呼」在合适的路程出赛，均具争胜机会。

中国心强配潘顿

「中国心」自从增程发展之后，成绩相当理想更取得连捷。
「中国心」自从增程发展之后，成绩相当理想更取得连捷。

「中国心」自从增程发展之后，成绩相当理想，早前更取得连捷，可是上月本拟出战田草千六米，却在赛前被验出心律不正而退出，直接令部署受影响。今次「中国心」复出跑谷草千八米，希斯说：「上场『中国心』退出，对其争分出战打吡影响甚大，幸好之后牠无论在晨操和试闸都表现出色，今次出战赢马路程，排在有利的三档，并且强配潘顿，我很希望牠能为马主赢出今赛，之后我们便会大概知道，牠是否够资格出战打吡大赛。」

天外迎天再跑同程

「天外迎天」今季初出便在谷草千二米取得胜利。
「天外迎天」今季初出便在谷草千二米取得胜利。

另一匹强配潘顿的马，乃是列阵第五场的「天外迎天」，希斯分析说：「现年四岁的『天外迎天』擅长跑谷草短途千二米，今季初出便在此程取得胜利，可是上场际遇欠佳，不但排在不利的十一档，途中更连番遇上意外，结果后上仅负只跑第二名。赛后此驹操练正常，目前状态与进度都令我感到满意，今次再跑同程，排在有利的一档，形势较上场有利得多，希望届时潘顿能够发挥出真正实力，并且赢回一场头马。」

最后，希斯表示「紫荆欢呼」今季上阵次数不多，可是状态正在逐渐冒起，上仗只落后头马两个身位过终点，表现不弱；今次转战中距离比赛，即使以往未尝赢过谷草一六五○米，但亦曾跑得接近，所以理应适合发挥，何况此驹在四班上阵较有利，加上排在二档起步，将会有利于留放取位，所以今场「紫荆欢呼」诚是争胜分子。

文杰
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
9小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
5小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
6小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
10小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
7小时前
星岛申诉王 | 爱犬元朗行山被松绳大型狗咬死 涉案狗主「潜水」 港女誓讨公道：唔会放过佢
申诉热话
5小时前