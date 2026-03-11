波仔至醒灵活玩│「盈妍威枫」缔速佳

马会今年初在试闸片段之中，加载了闸前状况，观赏者亦可自行选择在起步一刻才开始播放，这的确是一项德政；因为这样可以多看到各驹闸前的情绪如何，尤其是转换了新配备的马匹。不过，若想更趋完善，不妨考虑加插起步直镜，这样对究竟马匹是真慢闸，还是受挤碰所影响，有更大帮助。

第五场「盈妍威枫」季内三次跑谷草千二米两度入位，其中在216场次与「安康万里」斗至以鼻位见负，事后看该仗不少蹄下败将之后均可取得头马，足见赛事水准高。虽然之后两仗无以为继，但总场次302直路上全程困塞、未尽发挥；在340场次，牠则沿途走外叠竞跑，颇蚀当日的跑道偏差，再看同场相若跑法落第的「表之极光」及「穿甲战鹰」，之后都不胜有位，正好解释败因。

再看上仗「盈妍威枫」起步未算快，早段殿后稍失先机，然而在前慢后快、对后上马不利的步速，加上弯位走三叠蚀脚程下，牠在最后八百米仍可缔理想段速，不比新胜马「粤港资驹」差，足见表现未走样。今仗排档内移至四档，如起步后可咬守中间位置，有力争取季内首场头马。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP 3

第五场 Q/QP 7 胆拖 2 3 5 10

第六场 Q 1 4 8 10 复式

混合过关三串七 共188注

