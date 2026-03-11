Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「盈妍威枫」缔速佳

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-03-11 HKT
发布时间：02:00 2026-03-11 HKT

马会今年初在试闸片段之中，加载了闸前状况，观赏者亦可自行选择在起步一刻才开始播放，这的确是一项德政；因为这样可以多看到各驹闸前的情绪如何，尤其是转换了新配备的马匹。不过，若想更趋完善，不妨考虑加插起步直镜，这样对究竟马匹是真慢闸，还是受挤碰所影响，有更大帮助。

第五场「盈妍威枫」季内三次跑谷草千二米两度入位，其中在216场次与「安康万里」斗至以鼻位见负，事后看该仗不少蹄下败将之后均可取得头马，足见赛事水准高。虽然之后两仗无以为继，但总场次302直路上全程困塞、未尽发挥；在340场次，牠则沿途走外叠竞跑，颇蚀当日的跑道偏差，再看同场相若跑法落第的「表之极光」及「穿甲战鹰」，之后都不胜有位，正好解释败因。

再看上仗「盈妍威枫」起步未算快，早段殿后稍失先机，然而在前慢后快、对后上马不利的步速，加上弯位走三叠蚀脚程下，牠在最后八百米仍可缔理想段速，不比新胜马「粤港资驹」差，足见表现未走样。今仗排档内移至四档，如起步后可咬守中间位置，有力争取季内首场头马。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP 3
第五场 Q/QP 7 胆拖 2 3 5 10 
第六场 Q 1 4 8 10 复式
混合过关三串七 共188注
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
16小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
9小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
13小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
4小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
9小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
13小时前
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
影视圈
7小时前
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
影视圈
9小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
14小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
10小时前