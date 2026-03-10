姚本辉指袁幸尧骑前置叻 甄子丹爱驹正合她

香港历年来有六位本地女骑师策骑，分别有江碧蕙、钟丽芳、简慧榆、余咏诗、蒋嘉琦和现役的黄宝妮，袁幸尧则是第七位香港女将，备受关注，今早吸引多个传媒采访。

袁幸尧 (图) 是第七位香港女将，备受关注，今早吸引多个传媒采访。



袁幸尧过往在港受训时，已跟随姚本辉学艺，双方早有渊源，对于再续师徒缘，姚本辉说：「袁幸尧骑具前速马特别好，例如「极速神影」今日在她胯下试闸，出闸好快，好肯跑，好啱她跑，此马稍后出赛时，好大机会由她策骑。」「极速神影」马主之一是打吡大使兼影坛巨星甄子丹。

袁幸尧 (右) 过往在港受训时，已跟随姚本辉 (左) 学艺，双方早有渊源。

袁幸尧则说：「我出外习训时，曾经跟辉哥学习，辉哥教导我很多骑术上的知识，连如何唞气都有教导我，非常细心。」

袁幸尧是姚本辉第三位徒弟，姚本辉过往曾经收过三位见习骑师，分别有余健雄及现任丁冠豪副练马师吕卓贤。

