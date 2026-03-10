Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

布浩荣袁幸尧今早各为三驹试闸

马圈快讯
更新时间：12:59 2026-03-10 HKT
发布时间：12:59 2026-03-10 HKT

在不久的将来，香港马圈将会同时有两位女见习骑师策马上阵！姚厩见习骑师袁幸尧将在下月一日开始在港策骑，马会安排她今早初次会见传媒。

姚厩见习骑师袁幸尧 (图) 将在下月一日开始在港策骑，马会安排她今早初次会见传媒。
姚厩见习骑师袁幸尧 (图) 将在下月一日开始在港策骑，马会安排她今早初次会见传媒。

今早沙田举行六组大闸，新任澳洲骑师布浩荣首次参与试闸。布浩荣策骑希厩「弘智多宝」、游厩「无极勇将」和姚厩「笑看风云」试闸；至于袁幸尧回流后首度试闸，所试三匹同是姚厩马，分别为「辉洒自如」、「极速神影」和「勇进驹」试闸。


布浩荣收操后，与马会高层夏定安及布文言谈甚欢，布浩荣表示十分感谢香港赛马会给予机会，并期待在香港展开客串期。

布浩荣收操后，与马会高层夏定安及布文 (左) 言谈甚欢。
布浩荣收操后，与马会高层夏定安及布文 (左) 言谈甚欢。
布浩荣 (中) 表示十分感谢香港赛马会给予机会，并期待在香港展开客串期。
布浩荣 (中) 表示十分感谢香港赛马会给予机会，并期待在香港展开客串期。

袁幸尧则表示， 自己的强项是推骑，希望全方位不断进步，她表示很崇拜韦纪力和莫雷拉，两人都曾经教导她不少骑功上的知识。袁幸尧说：「我会向每一位骑师取经，因为每一位骑师的策骑方法都不同，值得我好好学习。我不会与其他骑师包括黄宝妮去攀比，因此我没有压力，我只会和自己比较，希望每一日都有进步。」

袁幸尧 (图) 表示， 自己的强项是推骑，希望全方位不断进步，她表示很崇拜韦纪力和莫雷拉，两人都曾经教导她不少骑功上的知识。
袁幸尧 (图) 表示， 自己的强项是推骑，希望全方位不断进步，她表示很崇拜韦纪力和莫雷拉，两人都曾经教导她不少骑功上的知识。

至于另一女将黄宝妮，早前已接受评估确定适宜策马试闸，相信很快可披甲。

至于另一女将黄宝妮，早前已接受评估确定适宜策马试闸，相信很快可披甲。
至于另一女将黄宝妮，早前已接受评估确定适宜策马试闸，相信很快可披甲。

陈嘉甜

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
4小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
23小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-09 12:59 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
7小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
15小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
20小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光 新欢背景神秘网民忧被骗 情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
5小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
6小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT