布浩荣袁幸尧今早各为三驹试闸

在不久的将来，香港马圈将会同时有两位女见习骑师策马上阵！姚厩见习骑师袁幸尧将在下月一日开始在港策骑，马会安排她今早初次会见传媒。

今早沙田举行六组大闸，新任澳洲骑师布浩荣首次参与试闸。布浩荣策骑希厩「弘智多宝」、游厩「无极勇将」和姚厩「笑看风云」试闸；至于袁幸尧回流后首度试闸，所试三匹同是姚厩马，分别为「辉洒自如」、「极速神影」和「勇进驹」试闸。



布浩荣收操后，与马会高层夏定安及布文言谈甚欢，布浩荣表示十分感谢香港赛马会给予机会，并期待在香港展开客串期。

袁幸尧则表示， 自己的强项是推骑，希望全方位不断进步，她表示很崇拜韦纪力和莫雷拉，两人都曾经教导她不少骑功上的知识。袁幸尧说：「我会向每一位骑师取经，因为每一位骑师的策骑方法都不同，值得我好好学习。我不会与其他骑师包括黄宝妮去攀比，因此我没有压力，我只会和自己比较，希望每一日都有进步。」

至于另一女将黄宝妮，早前已接受评估确定适宜策马试闸，相信很快可披甲。

陈嘉甜