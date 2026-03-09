希威森「千杯不醉」「有你有我」

周三晚跑马地夜赛，骑师希威森胯下六匹坐骑，分别来自廖、沈、叶、徐和吕五厩，而且其中不乏近绩良好分子，届时有机会取得佳绩。希威森昨今晨收操后透露，对今战坐骑实力感到满意，其中一对廖厩马「千杯不醉」和「有你有我」的机会最感乐观。

千杯不醉力争首捷

「千杯不醉」刚战缩程跑千二米跑第二。

「千杯不醉」早前在田草千四米屡拼无功之后，刚战缩程跑千二米，结果该驹起步后全程领放，至终点前被「香港仔」越过跑第二，周三晚此驹转战谷草千二米，希威森分析说:「以『千杯不醉』上场排在十三档，难以避免需要在出闸后耗力切入内栏，但末段仍有余劲跟对手力拼，演出已令我感到满意，美中不足是未能顺利赢马，今次此驹转战谷草短途，以跑马地马场直路较短，赛事更讲究速度，相信牠应可以胜任，希望『千杯不醉』能够擅用其速度，全力争取胜利。」

有你有我磅轻有利

「有你有我」于季初爆大冷赢马。

「有你有我」于季初爆大冷赢马后，一直未有再捷，不过周三晚此驹列阵谷草千二米，希威森认为有可争之道。「『有你有我』季初赢马后，本身评分达至饱和，自然难以再有表现，但随著牠连败多仗，其评分又下调至较合理水平，近仗牠又开始走得接近，今次牠转战另一赢马路程谷草千二米，只负一二零磅，同场曾胜同程对手亦寥寥可数，将是『有你有我』争功的机会，届时牠跑出水准，可望走入前列一席。」

最后，希威森表示「杰出汉子」近仗演出接近，包括上场仅落后头马个多马位跑第五，反映本身状态逐渐回勇，其评分亦应在竞争水平，今次此驹再跑谷草千二米，即使负一三二磅稍不利，但他仍希望该驹临场克服障碍，发挥出应有实力，争取最佳成绩。

