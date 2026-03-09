张敬山张立人父子关怀长者
更新时间：15:00 2026-03-09 HKT
「电讯」系马主张敬山充满善心，他一直有出钱出力组织义工团队行善。
壹善之家在刚周末（三月七日）在启德邮轮码头举行2026马年敬老素宴，张敬山全力支持，宴开六十八席，张生用了六个月筹备斋宴工作，可惜当天他抱恙，由儿子张立人主持大局。
练马师叶楚航、修哥胡枫、歌手陈国峰、刘锡贤、杨玉梅、范振锋和其太太李思欣、崔健邦、邓英敏、李龙基等都有到场鼎力支持，当晚有财神送祝福及变脸表演，张立人向一班公公婆婆送礼物，各人欢渡一个开心欢乐的晚上。
