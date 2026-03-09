Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

举步远征待定 艾兆礼四喜迎B

马圈快讯
更新时间：00:04 2026-03-09 HKT
发布时间：00:04 2026-03-09 HKT

昨日沙田八草三泥赛事，手风最顺骑师当数艾兆礼，其有身孕的未婚妻Emma昨午已在医院，准备晚上分娩，囝囝未出世已脚头甚好，艾兆礼旺气逼人，先于第二场至第四场凭「剑无情」、「起舞奜奜」与「金玉良言」直落三捷，第九场另策蔡厩「安都」捧走九龙塘会杯，最终以62分封骑师王；另一位将再为人父的梁家俊，亦在头场胜出「日出东方」。练马师方面，告东尼大演帽子戏法，并且连赢四日。

意大利籍骑师艾兆礼近期表现可谓着晒火，二月份胜出九W成绩骄人，对上两战手风亦顺，先后赢出「步风雷」与「福星小子」，而昨午在未婚妻Emma临盆之际，将为人父既兴奋又紧张，搏杀却得心应手，先在第二场策东厩「剑无情」爆出18倍冷W，之后在第三场、第四场四班泥地千二米赛事，分别策骑文厩「起舞奜奜」及贺厩「金玉良言」赢马；然后在第九场策蔡厩「安都」再添一捷，捧走全日唯一杯赛九龙塘会杯，个人连赢三个赛日并添四捷，今季已累积三十五场头马，暂只落后于昨午凭「怡昌光辉」赢马的布文四场头马，有望挑战对方的二哥地位。

「举步生风」远征待定

艾兆礼昨日四捷中，「起舞奜奜」属文家良练马师团体马名下，之前八战未胜，昨日在于艾兆礼胯下开斋。文家良说︰「『起舞奜奜』之前在泥地赛事跑得接近，上两仗其实已有争胜机会，无奈早段被其他马匹阻碍，有点失运。今仗换了艾兆礼一试，同场有其他马匹前速快，『起舞奜奜』在艾兆礼胯下走得畅顺，结果顺利取胜。」

昨午最高班戏码第十场一班草地千二米，赛果十分正路，由评分最高的叶厩「举步生风」配潘顿大热报捷，赛后叶楚航说︰「牠今场赢级数，以往牠常常遇到『嘉应高升』，马王有几犀利，大家都知。『举步生风』今场早段未揾到位，惟潘顿一揾到位只打一鞭即胜。 至于去不去杜拜，我们仍然未决定，惟已卜了三月十六日航班予马匹离港，但马伕及马房员工都是香港马会员工，航班和保险都有很多问题。所以我们仍未决定杜拜之行是否成事，会考虑多一个星期。」


