马场密探048｜「日岀东方」打开胜门
更新时间：13:11 2026-03-08 HKT
发布时间：13:11 2026-03-08 HKT
发布时间：13:11 2026-03-08 HKT
罗富全马房的「日岀东方」，上场戴耳塞上阵，情绪即大有改善，并且走入冷位，今日此驹再跑同程，即轻松赢马补中，打开在港胜利之门，反而被捧成不足两倍大热的「马运高」只跑第四。
赛后「日出东方」马主邓守业说:「同场有不少初出马，相对来说，『日出东方』在香港跑过两场，占有一点优势，马仔现在只有三岁，仍非常年轻，希望不断进步，部署方面我们完全交给罗富全决定。罗富全训练『日出东方』得宜，梁家俊和马儿好夹。」
练马师罗富全说:「『日出东方』是小朋友，常常惊青，因此上仗配耳塞及扎脷带，希望稳定马匹的走势，上场已跑得很好，今仗更进一步，顺利打开在香港胜利之门。」
最Hit
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
2026-03-07 13:00 HKT
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
2026-03-07 10:00 HKT
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
2026-03-07 11:58 HKT