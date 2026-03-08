Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「日岀东方」打开胜门

马圈快讯
更新时间：13:11 2026-03-08 HKT
发布时间：13:11 2026-03-08 HKT

罗富全马房的「日岀东方」，上场戴耳塞上阵，情绪即大有改善，并且走入冷位，今日此驹再跑同程，即轻松赢马补中，打开在港胜利之门，反而被捧成不足两倍大热的「马运高」只跑第四。

赛后「日出东方」马主邓守业说:「同场有不少初出马，相对来说，『日出东方』在香港跑过两场，占有一点优势，马仔现在只有三岁，仍非常年轻，希望不断进步，部署方面我们完全交给罗富全决定。罗富全训练『日出东方』得宜，梁家俊和马儿好夹。」

练马师罗富全说:「『日出东方』是小朋友，常常惊青，因此上仗配耳塞及扎脷带，希望稳定马匹的走势，上场已跑得很好，今仗更进一步，顺利打开在香港胜利之门。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
7小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
20小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
4小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
6小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
2026-03-07 13:00 HKT
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
20小时前
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
16小时前
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
时事热话
2026-03-07 11:58 HKT