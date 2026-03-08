马场密探048｜「日岀东方」打开胜门

罗富全马房的「日岀东方」，上场戴耳塞上阵，情绪即大有改善，并且走入冷位，今日此驹再跑同程，即轻松赢马补中，打开在港胜利之门，反而被捧成不足两倍大热的「马运高」只跑第四。

赛后「日出东方」马主邓守业说:「同场有不少初出马，相对来说，『日出东方』在香港跑过两场，占有一点优势，马仔现在只有三岁，仍非常年轻，希望不断进步，部署方面我们完全交给罗富全决定。罗富全训练『日出东方』得宜，梁家俊和马儿好夹。」

练马师罗富全说:「『日出东方』是小朋友，常常惊青，因此上仗配耳塞及扎脷带，希望稳定马匹的走势，上场已跑得很好，今仗更进一步，顺利打开在香港胜利之门。」