波仔至醒灵活玩│「起舞奜奜」赛绩硬净

马圈快讯
更新时间：02:00 2026-03-08 HKT
发布时间：02:00 2026-03-08 HKT

曾几何时，「智多飞」、「闲话一句」、「多名利」及「飞银动力」等，以练马师赛马团体马的身分于级际赛事赢马；而自22/23年度马季复办练马师赛马团体后，今季已有「友爱心得」于跑马地百万挑战赛奠胜，亦有「数字天文」捧走百周年纪念银瓶，后驹月尾更将冲击打吡大赛。至于其他练马师赛马团体马，季内也纷纷建功，始终以练者名义挂起牌头，战意必定高昂。

两匹文家良练马师团体马「朗日自强」及「良驹好友」，季内已先后赢马；而另一匹「起舞奜奜」，今日则出战第三场，早前于泥闸砥砺，闸前未见有脾气，走势前后兼备且余势好，今仗初戴开缝眼罩上阵预期有正面帮助。

近三仗「起舞奜奜」转战泥地赛虽然暂时只得一席位置，但前仗直路被「常尝发财」外闪干扰影响冲刺之余，末段更未能望空，再看该仗「伶俐骉驹」、「马钱子」、「劲勇皇驹」及「非凡时刻」之后均可再入三甲，赛事水准可信赖。

上仗「起舞奜奜」直路上如非受内、外侧两匹赛驹影响，相信已应可冲赢「显胜高升」；今仗两驹负磅稍为拉阔，「起舞奜奜」有力反先兼争取首捷。


波仔灵活玩过关提供：

第一场 二重彩    7 复式胆拖 2 3 4 8
第三场 WP    11
第十一场 WP    3
混合过关三串七    共80注

