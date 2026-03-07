田泰安「暴风一族」「挚友心得」

田泰安早前因前往杜拜出赛，及后又受战争影响而滞留当地，令其缺席两次香港赛事。幸好他周三返港后，明午能复出上阵，届时将策骑八驹，他表示自己能够及早返港，感到十分欣慰，今战肯定会全力以赴，以答谢马会和马主的支持，而「暴风一族」和「挚友心得」将最具争胜机会。

暴风一族争取连捷

「暴风一族」转投桂厩后第二战，即在田草千二米力压对手险胜。

「暴风一族」刚战作转投桂厩后第二次上阵，即在田草千二米力压对手险胜。明午此驹再跑田草千二米，田泰安分析说：「虽然『暴风一族』上场是四驹平排冲刺时险胜对手，但马儿当时只属状态初起，而且末段亦一度未能望空，所以最终能以短距离压倒对手，本身肯定仍大有进步空间；复课以来，此驹一直操练正常，状态续有进展，今次再跑赢马路程，即使多负七磅，且对手实力不弱，但仍希望凭路合态勇克服难度，争取连捷。

挚友心得进度良好

「挚友心得」明日再跑泥地千二米。

「挚友心得」上场由田泰安接手竞逐泥地千二米，后上得第五名，明日再跑同程，田泰安认为此驹仍在适应阶段，但在桂福特的悉心训练下，状态进展良好，阵上演出也续有进步，上仗早段落后较远，但直路上仍追回多个马位，过终点时只落后头马两乘许，表现不俗，所以今次再报跑泥地千二米，部署十分合理，即使今场多匹对手均善跑泥地，但「挚友心得」进度良好，具备能力作出挑战，拼入前列一席归来。

另一方面，于香港经典一哩赛和香港经典杯均演出平平的伍厩「睿盛人生」，今晨由田泰安过档在内圈踱步，马儿亦已落实由他策骑，出战两周后的打吡大赛，他表示获得坐骑出战打吡，当然感到荣幸，他将在未来两星期，尽力了解「睿盛人生」的脾性，务求在大赛将其水准尽情发挥，争取最佳成绩。

文杰