Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安「暴风一族」「挚友心得」

马圈快讯
更新时间：18:20 2026-03-07 HKT
发布时间：18:20 2026-03-07 HKT

田泰安早前因前往杜拜出赛，及后又受战争影响而滞留当地，令其缺席两次香港赛事。幸好他周三返港后，明午能复出上阵，届时将策骑八驹，他表示自己能够及早返港，感到十分欣慰，今战肯定会全力以赴，以答谢马会和马主的支持，而「暴风一族」和「挚友心得」将最具争胜机会。

暴风一族争取连捷

「暴风一族」转投桂厩后第二战，即在田草千二米力压对手险胜。
「暴风一族」转投桂厩后第二战，即在田草千二米力压对手险胜。

「暴风一族」刚战作转投桂厩后第二次上阵，即在田草千二米力压对手险胜。明午此驹再跑田草千二米，田泰安分析说：「虽然『暴风一族』上场是四驹平排冲刺时险胜对手，但马儿当时只属状态初起，而且末段亦一度未能望空，所以最终能以短距离压倒对手，本身肯定仍大有进步空间；复课以来，此驹一直操练正常，状态续有进展，今次再跑赢马路程，即使多负七磅，且对手实力不弱，但仍希望凭路合态勇克服难度，争取连捷。

挚友心得进度良好

「挚友心得」明日再跑泥地千二米。
「挚友心得」明日再跑泥地千二米。

「挚友心得」上场由田泰安接手竞逐泥地千二米，后上得第五名，明日再跑同程，田泰安认为此驹仍在适应阶段，但在桂福特的悉心训练下，状态进展良好，阵上演出也续有进步，上仗早段落后较远，但直路上仍追回多个马位，过终点时只落后头马两乘许，表现不俗，所以今次再报跑泥地千二米，部署十分合理，即使今场多匹对手均善跑泥地，但「挚友心得」进度良好，具备能力作出挑战，拼入前列一席归来。

另一方面，于香港经典一哩赛和香港经典杯均演出平平的伍厩「睿盛人生」，今晨由田泰安过档在内圈踱步，马儿亦已落实由他策骑，出战两周后的打吡大赛，他表示获得坐骑出战打吡，当然感到荣幸，他将在未来两星期，尽力了解「睿盛人生」的脾性，务求在大赛将其水准尽情发挥，争取最佳成绩。

文杰

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
1小时前
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:29
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
8小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
6小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
2小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
10小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
22小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
6小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
1小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT