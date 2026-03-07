李妮上周捧杯 周日再搏「紫荆拼搏」
更新时间：12:47 2026-03-07 HKT
前亚姐冠军李妮和丈夫陈国泰均是马主，其中李妮曾经在港养过不少马，如「洪荒骏驹」、「皇者芯声」、「皇者峰范」等多驹。近年陈氏伉俪所养的马，大多以「紫荆」应名。陈氏伉俪目前联名一共养有五匹现役马，分别是「紫荆传令」、「紫荆盛势」、「紫荆欢呼」、「紫荆战士」和「紫荆拼搏」，其中「紫荆盛势」上周日沙田赛事出争四岁马系列香港经典杯，跑平磅蚀分二十七分仍然可以取胜，稳取打吡入场劵。
陈国泰和太太李妮刚捧走香港经典杯，养马运正旺，周日沙田赛事，陈氏伉俪的「紫荆拼搏」将出战第九场三班千六米，全力争取佳绩，且看「紫荆」系马能否乘胜追击。
陈嘉甜
