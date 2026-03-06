班德礼「荣利双收」「马钱子」

班德礼刚周日策骑「紫荆盛势」捧走香港经典赛，接着在周三晚凭「电玩精英」赢得季内第十九场头马，手风正顺；周日沙田赛事，其胯下六匹坐骑仍不乏牌面马，应有机会再添头马进帐。班德礼表示，「荣利双收」和「马钱子」近绩较佳，将是今战争分筹码。

荣利双收收复失地

「荣利双收」前仗在同程赢得在港首场头马。

列阵第十一场三班千四米的希厩「荣利双收」，前仗在同程赢得在港首场头马，上仗再跑千四米亦获季军，周日升上三班作赛，班德礼说：「现年四岁的『荣利双收』，前仗取胜姿态良好，反映仍有进步空间，可是上仗再出遇慢步速，以及途中曾受阻，以致其未能跑出最佳水准，只能以第三名过终点。周日『荣利双收』升上三班出赛，以其近期走势及进度，我相信能够胜任，加上负磅骤减十九磅，理应对其有利，所以有条件收复失地，争取最佳成绩。」

马钱子争取首捷

「马钱子」周日再攻上名途程。

出争第八场三班泥地千二米的石厩「马钱子」，最近由班德礼接手操练，周日再攻上名途程，骑者分析说：「跟我早前策骑出赛时比较，『马钱子』明显较前成熟进步，而且牠近仗接连在泥地千二米上名，证明已找到了最佳途程。今仗升班出赛，即使同场对手实力甚强并擅跑此程，但『马钱子』负磅也较上仗轻了二十磅，加上本身仍在进步中，相信有望加入战团，在此争取在港首场头马。」

班德礼接着还提到，出战第七场二班千八米的「火焰闪烁」，上仗跑二千米以佳势上名，仅落后头马「君子传承」颈位跑第二；如今匆匆再出跑千八米，依然是其射程范围，希望马儿能够及时恢复体力，以及早段有正常步速配合，令牠再展现出强横后劲，便足以在此争胜。

文杰

