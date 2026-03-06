「再度遇见」近况勇锐已准备就绪勇闯高原力争栗马锦标

栗马锦标（1600米一级赛）将于周六（3月7日）在南非约翰内斯堡的特夫方丹马场举行。练马师史奈斯将派出佳驷「再度遇见」参赛，他坦言派马到海外争胜可能比征服约翰内斯堡的高海拔来得更容易。

「再度遇见」上仗扬威一级赛大都会锦标（2000米）后，今仗料将成为大热门。然而，此驹迄今仅曾在特夫方丹作赛一次，得第五名，而史奈斯也深知今次任务艰巨。

史奈斯说︰「马儿状态勇锐，健康良好，因此我们觉得既然如此，何不迈出下一步？但明显地前往约翰内斯堡永远都是一个艰巨的任务。」

史奈斯倒是不太担心「再度遇见」应付今仗一哩途程的能力。这匹六岁佳驷曾于1月初在一级赛国王碟（1600米）跑获接近的季军，出道以来也曾四度在此程上奏凯。

史奈斯说︰「马儿今季两次出战一哩赛时都稍为欠运。牠看来留得有点后，从后追上时运气也欠佳。」「再度遇见」服役至今出赛二十九次，首二十七仗均为罗拔时马房披甲，最近两仗则为史奈斯马房上阵。

「我认为马儿面对这些对手时极具竞争力。坦白说，如果今仗是角逐2000米途程，牠可谓胜券在握，但回到一哩（1600米）途程时，牠稍为吃亏。不过，马儿在此程的赛绩也很出色。」

「马儿当然值得高度重视。牠目前的状态十分好，但前往高原作赛自然是一个大难题。」

「再度遇见」今仗的头号劲敌相信是胜出国王碟的「真王子」，而史奈斯相信这场赛事可能会演变成一场两强决斗。

他说︰「坦白说，我认为今仗纯属两驹之争。牠们的水准都非常高，无论角逐南非任何地方的一哩赛都会成为擂台趸，这点毋庸置疑。牠们都十分优秀。」史奈斯坦言「再度遇见」今仗在十驹中排第八档起步，档位未算理想。

「在特夫方丹出赛时排外档出闸无疑不太理想，但那里有一条长直路，况且马儿状态当锐，是一匹小巨星。我们真的希望牠能够应付高海拔的环境。」

「真王子」尽管从未在特夫方丹作赛，但就受追捧程度而言，牠看来会是唯一能媲美「再度遇见」的参赛马。其他有能力争入位置的赛驹包括「防守」、「正义男儿」及「火攻」，而去年以轻松姿态胜出此赛的「星际速度」也会力求蝉联冠军。

除了栗马锦标外，当天特夫方丹也会上演两项1800米一级赛南非雌马经典赛及香港赛马会全球汇合彩池南非经典赛，届时将有不少南非三岁菁英聚首一堂争夺殊荣。

马会将于周六（3月7日）即时转播南非栗马锦标赛马日的三场一级赛来港。栗马锦标编为海外赛事第四组第三场，将于香港时间晚上九时三十五分开跑；南非雌马经典赛编为海外赛事第四组第一场，将于香港时间晚上八时二十五分开跑；香港赛马会全球汇合彩池南非经典赛编为海外赛事第四组第二场，将于香港时间晚上九时正开跑。