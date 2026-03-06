「举步生风」获杜拜邀请 叶楚航有回应

早前「升泷驹」的练马师苏伟贤、骑师田泰安、马主、马房员工团队等人因为近期中东局势紧张而一度滞留杜拜，犹幸现时一行二十六人已经安全回港。另一方面，叶楚航马房旗下的「举步生风」早前已经获得杜拜马会发出的邀请，出战一级赛阿乔斯短途锦标，近日中东局势仍见紧张，令人关心此马远征之行会否有改变呢？

「举步生风」已报争周日沙田第十场一班千二米赛事，叶楚航今早接受本报记者访问时说：「暂时未有决定，跑埋周日赛事后，我再和马会倾倾，现阶段仍然未落实『举步生风』是否远征杜拜一级赛。」

陈嘉甜