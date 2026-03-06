「举步生风」获杜拜邀请 叶楚航有回应
更新时间：13:01 2026-03-06 HKT
发布时间：13:01 2026-03-06 HKT
发布时间：13:01 2026-03-06 HKT
早前「升泷驹」的练马师苏伟贤、骑师田泰安、马主、马房员工团队等人因为近期中东局势紧张而一度滞留杜拜，犹幸现时一行二十六人已经安全回港。另一方面，叶楚航马房旗下的「举步生风」早前已经获得杜拜马会发出的邀请，出战一级赛阿乔斯短途锦标，近日中东局势仍见紧张，令人关心此马远征之行会否有改变呢？
「举步生风」已报争周日沙田第十场一班千二米赛事，叶楚航今早接受本报记者访问时说：「暂时未有决定，跑埋周日赛事后，我再和马会倾倾，现阶段仍然未落实『举步生风』是否远征杜拜一级赛。」
陈嘉甜
最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
2026-03-05 13:49 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT