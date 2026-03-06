周嘉仪「天下宠儿」转仓初出

周日沙田赛事，前新闻女主播周嘉仪名下爱驹「天下宠儿」将转投廖康铭马房初出，配周俊乐出战第一场田草一千米，今场排十三档，跑直路赛排外档有利发挥，翻查马会的晨操纪录，昨日此马由廖康铭亲自在草地快跳两段。可见练者对于这匹转仓马十分重视。廖康铭认为「天下宠儿」现阶段跑沙田直路一千米更合发挥，因此早前安排马儿出试一千米草闸，以仄准性能，今场在港转仓初出，有力如刚周三谷战「祥胜将军」般转仓初出即交出头马，且看「天下宠儿」转仓转换新环境，能否为爱驹带来新鲜感。

陈嘉甜