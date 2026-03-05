「尼河市镇」重磅上阵 力争扬威一级赛新市场让赛

近仗气势如虹的「尼河市镇」将于周六（3月7日）在澳洲墨尔本费明顿马场角逐新市场让赛（1200米一级赛），须背负此赛自1938年以来三岁马的最高负磅上阵。



这匹Street Boss子嗣至今已在著名的费明顿直路上攻下两项一级赛，分别是去年最后一仗扬威雅阁围锦标（1200米），其后于上仗作今年首战时胜出闪电锦标（1000米）。



「尼河市镇」今仗将负126磅上阵，而对上一匹在负此磅数下赢得新市场让赛的三岁马，已要追溯至八十八年前的殿堂级名驹Ajax。



年轻赛驹一般鲜有负重磅出赛，但「尼河市镇」迄今八战，往往能自包尾位置施展凌厉后劲后闯入前列，取得五冠一亚一季的佳绩，累积总奖金更已高达约一千四百万港元，实力非同凡响。



「尼河市镇」今仗除了要让磅予较年长及更具经验的对手外，也会再度与三岁雌马「剑兰花放」对垒。「剑兰花放」近两次在费明顿与「尼河市镇」较劲时均在该驹之后跑获亚军，今仗仅需负111磅上阵。



同场的七岁马「飞电神使」则会负最重磅127磅出赛。

「尼河市镇」直路赛极佳

与父亲菲德文合伙练马的菲敦盟表示，「尼河市镇」以往角逐费明顿直路赛的成绩极佳，四战共得三冠一季。



他说：「一直以来的计划是让马儿出战闪电锦标及新市场让赛，直至目前一切顺利，而我相信大家都会希望看到这样的佳驷亮相新市场让赛。」



「马儿的配磅无论如何都会偏重。牠不会背负一般三岁赛驹的轻磅，而只有非常优秀的赛驹才会负此重磅并能够取得胜利。但愿我们的赛驹能胜任。」



菲敦盟认为「尼河市镇」非常专业，而牠的竞赛技巧及阵上走势也越来越好。



由华礼纳训练的「天使资金」及白敬雅麾下的「好力驹」预料将会成为各热门赛驹的最大威胁。



田泰安原定由香港远赴费明顿马场为「活顿之先」主辔，但他早前滞留杜拜，此驹现改由罗敦执缰。



新市场让赛编为海外赛事第二组第二场，将于香港时间3月7日（星期六）下午一时五十五分开跑。